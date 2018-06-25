مليار و200 مليون وعطلة مدفوعة الأجر لماجر نظير إقالته

بعد إنهاء "الفاف" لمهام الناخب الوطني رابح ماجر بصفة رسمية رفقة طاقمه الفني المكون من جمال مناد، مزيان إيغيل والوناس قواوي، تم الكشف وعن طريق بعض المصادر عن القيمة المالية التي سيتحصل عليها ماجر نظير فسخ العقد بالتراضي.

بحيث قررت "الفاف" رواتب ثلاثة أشهر كاملة وليس شهرين، كما تم الحديث عنه في وقت سابق، فبالإضافة إلى راتب شهرين المدون كبند في العقد والمخصص للناخب الوطني في حال إقالته، ستمنح الفاف لماجر راتب شهر آخر يمثل عطلته السنوية، الأمر الذي يرفع التعويضات الممنوحة لمدرب “الخضر” إلى مليار و200 مليون سنتيم، عن حصيلة فنية تمثلت في تعادل أمام نيجيريا في لقاء رسمي، وفوز أمام تنزانيا وديا وهزائم أمام إيران والرأس الأخضر والبرتغال وديا.

كما تقرر أيضا خلال اجتماع أمس أن يكون خيار المدرب الجديد لـ “الخضر” جماعيا هذه المرة، بعد أن كان زطشي فصل في اختيار الإسباني لوكاس ألكاراز وقبل باقتراح تعيين رابح ماجر من جهات خارج الفاف.