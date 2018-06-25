مواجهات قوية اليوم في مونديال روسيا

ستلعب، اليوم الإثنين، أربع مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الثالثة لنهائيات النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، التي تستضيفها روسيا لغاية 15 جويلية القادم. وستجري اليوم الجولة الثالثة والأخيرة لكل من المجموعة الأولى والثانية.

المجموعة الأولى ستلعب مباراتيها في ذات التوقيت في تمام الساعة 15:00 بتوقيت الجزائر، المباراة الأولى ستجمع بين المنتخب الروسي ونظيره الأوروغوياني على ملعب مدينة سامارا. والمباراة الثانية، ستجمع منتخبي السعودية ومصر على ملعب مدينة فولغوغراد.

أما المجموعة الثانية ستلعب مباراتيها في ذات التوقيت في تمام الساعة 19:00 بتوقيت الجزائر، فستجمع المباراة الأولى بين المنتخب الإيراني ونظيره البرتغالي على ملعب مدينة سارانسك. والمباراة الثانية، ستجمع منتخبي إسبانيا والمغرب على ملعب مدينة كالينينغراد.