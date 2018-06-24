التقنيات المستدامة من LG في خدمة البيئة

من قال إنّ نمط حياة مستدام يحترم الطبيعة أمر لا وجود له في عصر الصناعات الكبرى؟ حتّى وإن كان ذلك يبدو مستحيلا، خاصة في المجتمعات الصناعية بشكل كامل، فإنّه من الممكن أن نتصرّف بشكل يحترم البيئة وأن نعيش في صحة جيدة، وأن نحمي عائلاتنا ومحيطنا وذلك من خلال القيام بالخيارات المسؤولة والاتجاه إلى الحلول المستدامة.

لبلوغ هذه الغاية، لم يعد الأمر يتوقّف عند زراعة الحدائق، وفرز النفايات، وإطفاء المصابيح والأجهزة قبل النوم أو اختيار طرق معيّنة في العزل الطاقي أو نوعيّة من الجدران للاقتصاد في الطاقة والمال، وإنّما أصبح الأمر يتعلّق بالتمتّع بجميع الابتكارات التكنولوجية التي تمّ التفكير فيها وانتاجها لجعل مستخدميها يتمتّعون بحياتهم اليوميّة بأقصى قدر من السهولة، والرفاهية واحترام التوازن على كوكبنا.

تعتبر شركة إل جي الكترونيكس منذ زمن طويل رائدة في مجال تكنولوجيات المنازل الذكيّة. مجموعة منتجاتها المبتكرة المرتبطة بالأنترنت مزوّدة بتكنولوجيا أنترنت الأشياIoT بالإضافة إلى منصة للذكاء الاصطناعي تمّ تطويرها تحت مسمّى سمارت ثينك Smart ThinQ تمثّل الحلّ الأمثل للعائلات التي تبحث عن الحدّ من آثارها البيئيّة ومن قيمة فواتيرها، خاصة وأنّ الصورة الشعبيّة لنمط حياة متناسق وصديق للبيئة بشكل كامل يبقى أمرا بعيد المنال بالنسبة إلى الغالبيّة العظمى من الناس.

بالإضافة إلى ما توفّره منتجات إل جي المرتبطة بالأنترنت والمزوّدة بالذكاء الاصطناعي من زيادة في الراحة والكفاءة وسهولة الاستخدام (وذلك بفضل شبكة الأنترنت)، فإنّ بعضها يتميّز بالتزامن فيما بينها ويوفّر أداء أفضل من خلال تأقلمه مع احتياجات المستخدم، والظروف المناخية، وحاجيات الطاقة، من قبيل الحفاظ على مستوى استهلاك أمثل للأجهزة و أنظمة التكييف وذلك بتعديل الدرجة المحددة حسب درجة الحرارة في الخارج. هذا الأمر من شأنه أن يقتصد بنسبة يمكن أن تصل إلى 70% من استهلاك الطاقة. إنّ هذه المنتجات التي كنّا نعتبرها سابقة لعصرها أصبحت اليوم متاحة بفضل خبرة إل جي ومهارتها الهندسية التي استطاعت أن توفّر منتجات كهرومنزليّة قادرة على استقبال المعلومات وتحليلها والتصرّف من تلقاء نفسها حسب متطلبات واحتياجات المستخدم.

إنّ الإضافة التي قدّمتها تقنية أنترنت الأشياء لحلول إل جي السكنيّة المتطورة تمكّن، إذن، من تحسين أدائها على مستوى استهلاك الطاقة، رغم كونها تعتبر ممتازة على هذا المستوى بالنسبة إلى الأفراد والمؤسسات.

لا يعتبر هذا المفهوم، بالنسبة إلى إل جي، مجرّد شعار، بل هو أولويّة من أولويّاتها. تعد إل جي الأكثر ابتكارا وتقدّما في هذا المجال. لقد مكّنتها ريادتها التي لا يرتقي إليها الشك من تقديم حلول مستدامة؛ بلغت مستوى تحسين نوعية حياة المستخدمين وتبسيط مهامهم اليومية من قبيل: أجهزة التلفزيون، مكيفات الهواء، الثلاجات، أفران الميكروويف، أجهزة تنقية الهواء وغيرها من الأجهزة التي أصبحت سهلة الاستخدام والمعالجة والتحكّم على مستوى استهلاك الطاقة. وهكذا، يمكن لمستخدمي أجهزة إل جي أن يجمعوا بين الرفاهية واحترام البيئة وبين الحدّ من التكاليف.