LG تشجّعك على أن تصبح صديقا للبيئة

لئن كانت الطبيعة الأم تمنح الرعاية للجميع، فإنّ عدد المحافظين على توازنها ما فتئ يتضاءل يوما بعد يوم. التقدّم الصناعي والتكنولوجي بالإضافة إلى الاستهلاك المحموم للطاقة والموارد يهدّد التوازن البيئي الذين نعيش داخله. أدّت هذه المعضلة الكبيرة التي يشهدها عصرنا الحديث إلى ظهور معسكرين غريمين هما: مناوئو الطبيعة وأصدقاؤها.

رغم كونها شركة تكنولوجية كبيرة، تتموقع إل جي إلكترونيكس في المعسكر الجيّد، مع أولئك الذين يحترمون البيئة التي يعيش فيها الأفراد والعائلات من مستخدمي منتجاتها بمختلف فئاتها وأنواعها.

في واقع الأمر، تعمل إل جي الكترونيكس، باعتبارها شركة مسؤولة اجتماعيّا، على اتباع الحركة الخضراء وهي تتنزّل ضمن الصناعات التي تحترم البيئة لا من خلال جودة منتجاتها ومستواها التكنولوجي فحسب ،بل وكذلك من خلال مختلف أعمالها على الميدان. لعلّ خير مثال على ذلك، هو احتفالها مؤخرا باليوم العالمي للبيئة !

ضاعفت مختلف فروع إل جي الكترونيكس في شتى أنحاء العالم من عمليات تنظيف الشواطئ، والأعماق، والغابات والحدائق العموميّة أو المواقع التاريخيّة لتقدّم للمجتمعات التي تعيش حول هذه المناطق أمثلة عن كيفيّة "العيش اللائق، وبصحة جيّدة مع ضمان حماية الطبيعة" وذلك من خلال حركات بسيطة.

مسؤولية، كفاءة واحترام للطبيعة، للبيئة وللمستخدم بشكل لا جدال فيه، هذا ما عبّرت عنه مختلف الأعمال المجتمعية والتجارية لشركة إل جي.

باعتبارها في طليعة الثورات الجارية في مجال الطاقات المتجددة والمستدامة، وتحسين الكفاءة في مجال استخدام الطاقة والانتاج المحافظ على البيئة، تقترح إل جي مجموعة من الابتكارات التي تمّ تصميمها لمواجهة مجموعة من التهديدات البيئيّة الكبرى وأثبتت بشكل واضح، أنّه وعلى عكس ما يمكن أن يقال أو أن يفكّر فيه حول الصناعات التي تضاهيها في الحجم، فإنّ التكنولوجيات الحديثة توفّر الامكانيات الكفيلة بمعالجة هذه المشاكل بشكل نهائيّ، وذلك على غرار الألواح الشمسيّة أحاديّة النيون NeON™2.

وبفضل القدرة المصمّمة المقدّرة ب Wc330 ، تتميّز هذه الألواح بمدّة ضمان طويلة المدى، وقدرة على التحمّل، وأداء في الوسط الواقعي وتصميم جمالي ملائم للأسقف.

بعد اختبارها مرّتين بشكل أكثر كثافة مما يطلبه معيار اللجنة الدولية الكهروتقنية، تمكّنت ألواح إل جي الشمسيّة أحاديّة النيون 2 NeON™ للمرّة الثالثة على التوالي من الحصول على معيار الجودة لأفضل العلامات التجارية TOP BRAND PV، وهو رمز أعلى معدلات التوصية.

هذه الألواح قادرة على استغلال الضوء المسلّط على وجهها الأمامي، ولكن أيضا على الوجه الخلفي لخلاياها التي تعمل بشكل أكثر فاعلية من الخلايا الشمسية التقليدية وهو ما يسمح بالحصول على مردود أفضل.

تتمتّع الألواح الشمسيّة أحاديّة النيون NeON™2بضمان أداء أفضل. لقد تراجعت نسبة التدهور السنويّة من -0.7 %/السنة إلى -0.6%/ السنة. بإمكان الخلية، حتى بعد 25 سنة من الاستعمال، أن تضمن قوّة إنتاج طاقة أعلى بنسبة 2.4% مقارنة بخلايا النيون السابقة NeON™.

مقارنة بالنماذج السابقة، تمّ تصميم ألواح إل جي الشمسيّة أحاديّة النيون 2 NeON™ لتحسين أداء إنتاج الطاقة بطريقة أكبر، بما في ذلك داخل الفضاءات المحدودة.

بفضل التصميم الجديد للإطار المقوّى، تمكّنت إل جي من إطالة عمر الضمان الخاص بالألواح الشمسيّة أحاديّة النيون 2 NeON™ بسنتين إضافيّتين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الألواح أن تتحمّل ضغط أمامي أقصى يبلغ 6000 باسكال وضغط خلفيّ ب5400 باسكال.

يمكن للوجه الخلفيّ من خلايا ألواح إل جي الشمسيّة أحاديّة النيون 2 NeON™ أن ينتج الكهرباء مثل وجهها الأماميّ، إذ يقع امتصاص شعاع الضوء المنعكس على الوجه الخلفي للخليّة لانتاج كمية مرتفعة من الطاقة الإضافيّة. وهكذا أصبحت هذه الألواح تنتج المزيد من الطاقة خلال الأيام المشمسة وذلك بفضل معامل درجة الحرارة الأمثل.

أخيرا، فإنّ هذه الألواح غير اللافتة للأنظار، قد صُمّمت بحسّ جمالي مرهف؛ وذلك باستخدام أسلاك أرقّ تبدو سوداء من مسافة معيّنة. وبفضل تصميمها الحديث، فإنّها قادرة على الرفع من قيمة العقّار.



