بعد إقالة ماجر.. الجزائريون عبر مواقع التوصل الاجتماعي: "هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية!"

رحب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقرار الفاف القاضي بإقالة الناخب الوطني رابح ماجر، وأجمع المغردون عبر مختلف شبكات التواصل الافتراضية على فشل الناخب الوطني رابح ماجر، مؤكدين ان قرار اقالته قد تأخر وكان يجب على خير الدين زطشي اقالته منذ مدة.

وكتب بعض المغردين تعليقات تسخر من الناخب الوطني السابق كاشفين أن ماجر زاد من معانات المنتخب الوطني وطالبوا بضرورة التعاقد مع مدرب يعيد الهيبة للخضر.