(فيديو) مغربي ينتحل صفة رئيس حكومة بلاده ليدخل إلى مطعم بروسيا

انتحل مواطن مغربي صفة رئيس حكومة بلاده سعد الدين العثماني، ليحتال على إدارة مطعم شهير في موسكو، من أجل تناول وجبة غذاء فيه رفقة أفراد عائلته.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، أمس السبت، فيديو قصير يظهر فيه شخصا يوقع على أطباق المطعم، ويلتقط صورا مع العاملين فيه.

وقالت الصحافة المغربية نقلا عن حساب ولد المواطن المغربي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اتصل والدي بالمطعم ليحجز طاولة للطعام، إلا أنه تفاجأ بالرفض معللين ذلك بحجز جميع الطاولات بالمطعم المذكور ليعاود الاتصال مرة ثانية منتحلا صفة رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، ليحصل بذلك على طاولة بسهولة ويسر كبيرين".

وأضافت نقلا عن الابن، بأن والده "لم يحصل على طاولة عادية، حيث منحه المطعم موقعا متميزا، وتم التعامل معه بطريقة مختلفة على الرغم من الشبه المتباعد بينه وبين العثماني".

ولم يكتشف العاملون "الخدعة" إلى بعد ينشر ابنه المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية مقطعا مصورا لوالده وهو يمارس مزحته.

وتعد هذه الحادثة سابقة في المغرب، حيث لا يذكر أن رجلا انتحل صفة رئيس الحكومة ليدخل مطعمه المفضل، ويزيد على ذلك بالتوقيع على الأطباق والحرص على التقاط الصور مع العاملين فيه.

My dad wanted to make a reservation at a restaurant and they told him that they were completely booked, minutes later he called back claiming to be the prime minister of Morocco..... we got the best table in the place and the chef answer him to sign a plate and take a pic w him