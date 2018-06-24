زطشي يعترف برغبته في التعاقد مع المدرب الفرنسي هرفي رونار!

اعترف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي برغبة الفاف في التعاقد مع المدرب الفرنسي هرفي رونار.

وأكد زطشي في تصريحات إعلامية عقب انتهاء اجتماع المكتب الفديرالي أن مدرب المنتخب المغربي الحالي يتواجد ضمن القائمة التي تود الفاف التفاوض معها من اجل الإشراف على الخضر.

كما أضاف زطشي أن عدة مدربين يتواجدون في القائمة كذلك أبرزهم البوسني حليلوزيتش والبرتغالي كيروش.

للتذكير فإن عقد هرفي رونار مع الجامعة الملكية لكرة القدم ينتهي سنة 2022، بعد ان تم تمديده عقب نهائيات كأس افريقيا 2017 بالغابون.