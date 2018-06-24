محرز يتدخل لحسم صفقة إنتقاله لمان سيتي

ربط إسم رياض محرز لاعب المنتخب الوطني ونادي ليستر سيتي طيلة الفترة الماضية بالإنتقال على مانشستر سيتي.

غير أن المفاوضات التي يتواجد فيها الناديين في الفترة لم تصل إلى حد الترسيم رغم إصرار مانشستر سيتي على ضمان صفقة الدولي الجزائري، وأكدت تقارير صحفية اليوم أن نادي ليستر سيتي يحاول تعطيل الصفقة في كل مرة بالإصرار على مطالبه المالية، وهو الأمر الذي جعل رياض محرز يتحرك ويطلب منهم ضرورة تسريع الأمور وإنهاء صفقة إنتقاله إلى بطل الدوري الإنجليزي وهو الأمر الذي قد يحدث في قادم الأيام.