رسميا: هذا هو بيان "الفاف" بشأن الانفصال عن ماجر ومساعديه

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، في بيان لها نشرته سهرة الأحد عبر موقعها الالكتروني عن الانفصال رسميا مع الناخب رابح ماجر...

واجتمع المكتب الفيدرالي لـ"الفاف" سهرة الأحد، ليتخذ قرارات مهمة بشأن العارضة الفنية للمنتخب الوطني، حيث جاء في البيان ما يلي: "قرر المكتب الفيدرالي في جمعيته العامة القانونية بمركز سيدي موسى يوم 24 جوان 2018، بالإجماع الانفصال عن الناخب الوطني رابح ماجر ومساعديه مزيان إيغيل، جمال مناد والوناس قاواوي".