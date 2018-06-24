صحفي إنجليزي: هذا هو الفرق بين مواجهة إنجلترا للجزائر في 2010 و بنما في 2018

علق الصحفي الإنجليزي المشهور داني والكر على نتائج بلده الإيجابية في مونديال روسيا 2018 بعد فوز ساحق بسداسية كاملة مقابل هدف واحد لبنما بالمقارنة بين نتيجة المباراة الثانية لمنتخب الأسود الثلاثة في مونديال جنوب إفريقيا 2010 التي لعبها ضد الجزائر و تلك التي لعبها المنتخب الإنجليزي اليوم ضد بنما و كتب والكر على صفحته الرسمية في تويتر ان مستوى المنتخب الإنجليزي يظهر افضل بشكل بعيد عن ذالك الذي قابل به المنتخب الجزائر و إنهى به المباراة سلبيا مع زملاء الحارس مبولحي الذي تألق في تلك المواجهة

في المقابل جاءت الردود على منشط حصة "فطور بي بي سي" على هيئة الإذاعة و التلفزيون البريطانية متباينة بين من أكد على قوة الجيل الحالي للمنتخب رغم خلوه من الاسماء الثقيلة التي لعبت ضد الجزائر على غرار جيرارد و لومبارد و روني في حين إعتبر آخرون انه لا يمكن المقارنة بين المنتخب البنمي و المنتخب الجزائر الذي واجه انجلترا في تلك الفترة.