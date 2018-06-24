الإطاحة بعنصرين من شبكة مختصة في تهريب البشر وحجز قوارب صيد بعنابة

داهم عناصر فرقة البحث والتحري التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، مساء السبت، منزل أحد بارونات تهريب البشر متواجد بالشريط الساحلي العنابي، حيث تمكنوا من توقيف عنصرين ينتميان لشبكة جهوية مختصة في تنظيم رحلات الموت مع حجز 3 قوارب تقليدية الصنع وتوقيف 3 شباب ينحدرون من الجزائر العاصمة.

وحسب مصادر “الشروق” ، فإن هذه العملية النوعية التي أطاحت ببارونين اثنين، جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة لمصالح الأمن مفادها تواجد شبكة مختصة في تهريب البشر تنشط عبر إقليم ولايتي عنابة والطارف، ومختصة في تنظيم رحلات الموت، حيث حول البارونان مكانا مهجورا متواجدا بمنطقة السبعة بولاية الطارف إلى مكان ومعقل لتصنيع قوارب الموت، ومباشرة بعدما تمكنت ذات المصالح من توقيف 3 حراقة قدموا من الجزائر العاصمة رفقة منظم رحلات الموت المنحدر من ولاية عنابة وإحالتهم جميعا على التحقيق أدلى منظم الرحلة بهوية شريكه في العملية المنحدر من منطقة البسعة بولاية الطارف، وبعد تمديد الاختصاص والحصول على إذن التفتيش من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة تم مداهمة منزل البارون أين عثرت ذات المصالح الأمنية على قوارب قيد التصنيع ومحركات من نوع سوزيكي قوتها 40 حصانا، ليتم حجزها فورا وتوقيف مالكها وتحويله للتحقيق، أين أنجز في حقهم ملفات قضائية وتم تحويلهم نحو وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة للنظر في قضيتهم، وفي السياق ذاته فقد عادت ظاهرة الهجرة غير الشرعية بولاية عنابة وألقت بظلالها على المدينة التي أصبحت اليوم تلقب بعاصمة الحرقة.|

القراءة من الشروق