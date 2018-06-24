(فيديو) زطشي: "سنعلن عن المدرب الجديد شهر جويلية وحليلوزيتش ورونار في القائمة"

الفاف أعلنت رسميا إقالة الناخب الوطني رابح ماجر

أكد رئيس الفاف، خير الدين زطشي، ان قرار إقالة الناخب الوطني رابح ماجر جاء بإجماع أعضاء المكتب الفيدرالي، وقال زطشي في تصريحات للصحافة مباشرة بعد انتهاء الاجتماع بمركز سيدي موسى ان الناخب الوطني رابح ماجر شخص يحب الجزائر وأعطى الكثير للجزائر، لكنه لم ينجح والنتائج لم تكن في صالحه والفاف ستجد الصيغة المثلى لفسخ عقده وبتفاهم الطرفين.

كما أضاف زطشي أن الفاف تفضل انتظار نهاية المونديال للتعاقد مع مدرب جديد، مؤكدا أن القائمة مفتوحة على أسماء كثيرة، أبرزها الناخب الوطني حليلوزيتش ومدرب المنتخب المغربي هرفي رونار، مفضلا أن يكون المدرب الجديد يتكلم اللغة الفرنسية من أجل التواصل الجيد مع اللاعبين.