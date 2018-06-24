بالفيديو.. زطشي:”نشكر ماجر لكن الله غالب كان يجب علينا إقالته”

قدم رئيس الفاف خير الدين زطشي شُكره للناخب الوطني المُقال رابح ماجر على كل ماقدمه للمنتخب الوطني أثناء فترة إشرافه عليه.

وقال زطشي بعد نهاية المكتب الفيدرالي اليوم الأحد:”قررنا إقالة الناخب الوطني رابح ماجر وسألتقي به بعد 24 ساعة من الأن لفسخ العقد”.

“نشكر الناخب الوطني رابح ماجر على كل ماقدمه للتشكيلة الوطنية وسيبقى عزيز علينا رغم رحيله”.

“الله غالب النتائج لم تسر كما يرام مع رابح ماجر والجميع يعرف أن النتائج جد مُهمة في مشوار أي مدرب مع المنتخب”.

“تنتظرنا تحديات كبيرة في القريب العاجل يجب أن نحضر لها بشكل جيد ودخول غمار كأس أمم إفريقيا 2019 بقوة”.