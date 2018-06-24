لماذ يمتلك المنتخب الإنجليزي 3 اسود على قمصانهم ؟ الجزائر على علاقة بالموضوع

تنوعت على مر الزمن الأشكال التي ترمز الى إنجلترا من التنانين والورود ، إلى أشجار البلوط والتاج المشرق للقديس إدوارد.

و لكن واحد من أكثر الرموز المحبوبة والدائمة (ربما بسبب كرة القدم) هو رمز الأسود الثلاثة حيث يظهر رسم هذه الوحوش الضارية على كل كل أعلام إنجلترا ، كما أنها مرتبطة أيضًا بفرق رياضية وطنية إنجليزية أخرى.

صحيفة ميترو الإنجليزية سلطت الضوء عن سر هذه الأسود في مقال نشرته في موقعها الإلكتروني

الأسود لا تعيش في إنجلترا لكنها ملتصقة منذ فترة طويلة بتاريخها حيث ضلت مرتبطة كوصف يطلق عادة على ملوك إنجلترا على غرار " ريتشارد قلب الاسد" كناية عن الشجاعة

و في حال لم تكن تعرف ، فإن أسد الأطلس (الأسد البربري) المنقرض الذي عاش في الجزائر الى ان قتل اخر نوع منه بالقرب من مدينة تابلاط الجزائرية سنة 1918 إثر حملات صيد فرنسية هو حيوان وطني لإنجلترا.

و خلال العصور الوسطى ، كان الإنجليز يحتفظون بالأسود البربرية في برج لندن لإرعاب خصومهم فيما كانت صور تلك الاسود ترسم على الأعلام التي تحملها الجيوش الإنجليزية في المعارك .

و بسبب هذا الرابط التاريخي بين الأسود البربرية التي كانت تجلب من الجزائر و إنجلترا ، يمكن رؤية رمز الأسد على الكثير من شعارات النبالة الإنجليزية.