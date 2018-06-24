“لن ألعب في السعودية.. هل أنت مجنون؟”

رفض الدولي الجزائري إسلام سليماني رفضا قاطعا اللعب في الدوري السعودي لكرة القدم، حسب تأكيدات مدرب الهلال السعودي جورج خيسوس.

وكشف المدرب السابق لنادي لشبونة عن موقف هداف الخضر “سليماني” من اللعب في الدوري السعودي لكرة القدم، خلال تصريح إلى صحيفة أجوغو البرتغالية. وقال: “حاولت إقناع سليماني بالانضمام إلى نادي الهلال الذي أدربه لدي الحق في إضافة لاعبين فقط بعد تعاقد النادي مع 6 لاعبين أجانب، والقوانين في السعودية تمنح 8 إجازات للاعبين الأجانب في البطولة المحلية و3 أجانب زائد لاعب أسيوي في مسابقة دوري أبطال آسيا، أردت انتداب سليماني لقد اتصلت به ورفض اللعب في السعودية حيث قال لي بأنني مجنون”.

في سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية إنجليزية بأن نادي ليستر سيتي تلقى عرضا مغريا من نادي هيبي تشاينا فورتون الصيني بخصوص مهاجمه إسلام سليماني، وهو يدرس بعناية هذا العرض وقد يوافق عليه إذا ما تحصل على موافقة اللاعب، الذي لا يدخل ضمن مخططات المدرب الفرنسي كلود بوييل في تشكيلة الثعالب لهذا الموسم والمرتقب أن يرحل عن النادي لخوض تجربة جديدة.

وسبق لذات المصادر أن تحدثت عن رفض نادي ليستر إعارة سليماني إلى أي ناد لأنها تريد بيع عقده بشكل نهائي، علما أن ارتباطه مع ليستر سيتي يمتد إلى غاية جوان 2021.