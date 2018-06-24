الفاف تختار أربع مدن لتنظيم كأس إفريقيا للمحليين 2022

اختارت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أربع مدن لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2022 للاعبين المحليين، بموافقة مع وزارة الشباب والرياضة، وهي العاصمة وهران وقسنطينة وعنابة.

وحسب مصدر مقرب من الفاف، فإن الأخيرة اختارت ملاعب 5 جويلية، وملعب المركب الرياضي بير الجير بوهران الذي ستنتهي به الأشغال قريبا، وملعب الشهيد حملاوي و19 ماي في عنابة، لاحتضان مباريات كأس أمم إفريقيا للمحليين في حال قبول الملف الجزائري.

وتفادت الفاف ملاعب أخرى في طور الإنجاز على غرار براقي، خوفا من التأخر في الأشغال وتأجيل تسليمه لأخل غير مسمى، كما لم يختر ملعب تيزي وزو الجديد بسبب غياب المرافق وعدم وجود مطار في المنطقة يستقبل الوفود المشاركة وبعثات الاتحاد الإفريقي المشرفة على التنظيم.

وتدخل مبادرة تنظيم “شان” 2022، في إطار تأكيد الجزائر على استعدادها لتنظيم المحافل الكبيرة بما فيها كأس أمم إفريقيا 2025، بحيث تفكر الفاف في تقديم اقتراح تنظيمها على أرض الجزائر، بعدما رفضت هيئة الرئيس السابق عيسى حياتو، ملف طبعتي 2019 و2021، في عهد الرئيس السابق محمد روراوة.

هذا ومن المنتظر أن ترسل الفاف ملف الجزائر، إلى مقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة المصرية القاهرة، بداية شهر جويلية المقبل، علما أن إثيوبيا ستنظم “شان” 2020.

ومن المفروض أن يكون زطشي قد تعلم من الأخطاء السابقة، ويتفادى سيناريو ولد زميرلي، وهذا من خلال تحضير ملف كامل غير منقوص وتقديمه في الآجال القانونية.