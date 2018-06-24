أطول اجتماع في تاريخ الفاف من أجل إقالة ماجر!

يناقش أعضاء المكتب الفيديرالي المجتمعين بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى مستقبل الناخب الوطني رابح ماجر، وهذا بحضور رئيس الفاف، خير الدين زطشي، وكافة أعضاء المكتب الفيدرالي.

وقد بدأ الاجتماع صبيحة اليوم حيث ناقش الأعضاء في الجلسة الصباحية كل الامور التي تتعلق بالبطولة الوطنية و التحضيرات المنتظرة للموسم المقبل وهذا بحضور الرئيس الجديد للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار.

وبعد تناول أعضاء المكتب الفيدرالي لوجبة الغذاء في حدود الواحدة زوالا، بدأت الجلسة المسائية المخصصة لدراسة مستقبل العارضة الفنية للخضر والبحث عن الصيغة الأمثل من أجل فسخ عقد الناخب الوطني رابح ماجر، إلا ان الغريب في الامر هو طول الفترة الزمنية التي استغرقتها الجلسة المسائية حيث بدأت في حدود الثانية زوالا ولم تنتهي إلى حد كتابة هذه الأسطر أي السابعة مساء (5 ساعات) وهي مرشحة لأن تطول أكثر حسب آخر الأخبار، ليكون اجتماع تقرير مصير الناخب الوطني رابح ماجر الأطول في تاريخ اجتماعات الفاف..!