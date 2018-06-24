حطاب: ماجر لم ينجح كمدرب

اعتبر وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، ان مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم رابح ماجر, كان "لاعبا كبيرا" غير أن "الأمور لم تسر بنفس الطريقة" عندما تولى شؤون العارضة الفنية للخضر.

وصرح الوزير سهرة السبت بتاراغونا الاسبانية أن "كرة القدم ظاهرة اجتماعية وشعبنا غير راض عن نتائج منتخبنا، نحن ملزمون بأن نكون في مستوى تطلعاته. ماجر كان لاعبا كبيرا بل حتى ايقونة، لكن كمدرب لم ينجح (ما مشاتلوش كم يقال بالعامية)".

ويجتمع المكتب الفيدرالي للفاف اليوم الأحد حيث ينتظر ان يفصل في مصير المهاجم الأسبق لبورتو البرتغالي على رأس العارضة الفنية للخضر.