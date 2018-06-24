رئيس بورتو يُهاجم ولفرهامبتون بسبب براهيمي !!

إنتقد رئيس نادي بورتو البرتغالي “جورج نونو بينتو دا كوستا” إدارة فريق ولفرهامبتون الإنجليزي بسبب سعيها في الخفاء لإستقدام النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي.وقال رئيس الدراغاو في تصريحات ليومية “أغوغو” البرتغالية:”رأيت بالأمس أن فريق ولفرهامبتون مُهتم جدا بالتعاقد مع ياسين براهيمي”.

“تحدثت مع المدير الرياضي لهذا النادي وأخبرته أنه إذا أراد التعاقد مع النجم الجزائري عليه التحدث معي شخصيا وليس مع وسائل الإعلام.