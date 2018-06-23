سر احتفالية لاعبي سويسرا ضد الصرب

لفتت احتفالية اللاعبين السويسريين غرانيت تشاكا وتشيردان شاكيري بهدفيهما في مرمى صربيا أنظار العالم. فبعدما تأخرت سويسرا بهدف صربي مبكر، قادها تشاكا وشاكيري لقلب النتيجة وتحقيق أول انتصاراتها في كأس العالم 2018، لتنعش آمالها في بلوغ الدور الثاني من البطولة.

وبعد تسجيلهما للهدفين الثمنين، احتفل اللاعبان بتشبيك أيديهما، وتحريكهما بطريقة تشبه طيران طائرٍ ما. في الحقيقة كانت هذه الاحتفالية مقصودة، وكان من ورائها هدفٌ سياسي؛ إذ ينحدر تشاكا وشاكيري من أصول ألبانية – كوسوفية، وينتميان إلى عائلتين مهاجرتين عانتا طويلاً من قمع الصرب في يوغوسلافيا السابقة. حركة يديهما جاءت كنايةً عن الصقر الذي يزيّن علم ألبانيا، والتي ينتمي معظم سكّان كوسوفا إليها. ما دفع رئيس كوسوفو هاشم تاتشاي لتهنئة النجمين ذوي الأصول الكوسوفية، بالانتصار ذو البعد السياسي.

ولم تستقل كوسوفو التي ترجع أصول 92% من مواطنيها إلى ألبانيا، عن صربيا إلا قبل 10 أعوام، إذ خاضت حرب استقلال دامية ضد يوغوسلافيا بدأت في العام 1990 وانتهت في العام 2000 بحصولها على الحكم الذاتي، قبل أن يقرر مواطنوها الانفصال كلياً عن صربياً في العام 2008.