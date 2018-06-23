مارادونا:”أريد حضور التدريبات لأعلّم ميسي معنى إرتداء قمِيص المُنتخب”

طالب دييغو أرماندو مارادونا من الإتحاد الأرجتيني السماح له بحضور تدريبات المنتخب للحديث مع زملاء القائد ليونال ميسي.بعد أن شن هجوما حادا على لاعبي المنتخب الأرجنتيني، عقب خسارتهم بثلاثية دون رد أمام كرواتيا، في كأس العالم بروسيا.

وقال الأسطورة الأرجنتينية:”أريد حضور التدريبات لأتحدث مع اللاعبين، حتى أعلمهم ماذا يعني إرتداء قميص المنتخب الوطني”.

وأضاف مارادونا: “أشعر بغضب كبير في داخلي، لأن الشخص الذي سبق وارتدى قميص الأرجنتين، لا يمكنه أن يرى منتخبه يخسر من منتخب مثل كرواتيا”.