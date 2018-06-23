فيديو: أويحيى يتحدث عن قضية الكوكايين

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيي اليوم السبت أن الجزائر "تعيش اعتداء من خلال المخدرات والكثير من كميات يتم اعتراضها" بفضل تجند الجيش ومصالح الأمن الأخرى.

وصرح أويحيي خلال ندوة صحفية نشطها عقب أشغال المجلس الوطني للحزب يقول في هذا السياق "عندما نرى تدفق المخدرات على حدودنا من وجهات عديدة فإننا نعتبر هذا و من دون مبالغة اعتداء" مضيفا أنه "بفضل الله عز و جل و تجند الجيش الوطني الشعبي و مصالح الأمن الأخرى فإن الكثير من الكميات يتم اعتراضها".

وأكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن "المجتمع الجزائري أبدى قوته ووحدته كما أن المواطنين لطالما يتحدون عندما يتعلق الأمر بمصالح البلاد" وبالتالي "نحاول أن نفسده من الداخل بالمخدرات التي تعد سلاحا يفتك بشبابنا أولا".

و أشار أويحيي إلى أن حزبه ذكر في لائحته المتوجة لأشغال المجلس الوطني "بموقفه الثابت المتمثل في تطبيق الحكم بالإعدام على مهربي المخدرات".

وأردف يقول "أنا لا أتحدث عن شاب يتم توقيفه خلال عملية تفتيش و بحوزته 1 غرام من المخدرات. فهذا الأخير تتولى العدالة محاكمته بموجب القانون ولكن أتحدث عن أولئك الذين يريدون تحطيم البلاد".

ولدى استضافته للتعليق على قضية حجز 701 كلغ من الكوكايين بميناء وهران مؤخرا أشار أويحيي إلى أن "القضية توجد الآن بين يدي العدالة" مضيفا في هذا الشأن "فلنترك العدالة تقوم بعملها".

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