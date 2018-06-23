احتياطي صرف الجزائر يتراجع إلى 90 مليار دولار

تراجع احتياطي صرف الجزائر من العملة الصعبة إلى 90 مليار دولار مع نهاية شهر ماي الماضي، وذلك بعدما كان في حدود 102.7 مليار دولار شهر سبتمبر 2017.

وكشف عن الخبر الوزير الأول أحمد أويحي في ندوة صحفية نشطها، السبت، بمقر حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

وقال أويحي:”وفقا للأرقام التي قدمتها وزارة المالية فإن احتياطي صرف الجزائر من العملة الصعبة بلغ 90 مليار دولار عند نهاية شهر ماي، وهي تتوقع أن يتراجع إلى حدود 80 مليار دولار في نهاية 2018″.