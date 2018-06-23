إجماع وتوافق عربي على مغادرة المونديال!

التحق المنتخب التونسي لكرة القدم بركب المنتخبات العربية التي أقصيت من مونديال روسيا، عقب انهزامه بنتيجة عريضة في خرجته الثانية أمام منتخب بلجيكا قوامها (5/2) ضمن المجموعة السابعة.

وبكّر منتخب “الشياطين الحمر” في التسجيل عن طريق نجمه الأول ايدين هازارد في الدقيقة6 بواسطة ضربة جزاء، وأضاف لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 16، قبل ان يقلص اللاعب ديلان برون النتيجة لصالح المنتخب التونسي في الدقيقة 18. وقبل اعطاء الحكم صفارة نهاية المرحلة الثانية أضاف لوكاكو الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع (45+3).

واستمر استعراض المنتخب البلجيكي لعضلاته في الشوط الثاني، حيث سارع الى إضافة هدف رابع في الدقيقة 52، قبل ان يضيف الهدف الخامس في الدقيقة 90. ثم تمكن وهاب الخزري من تسجيل الهدف الثاني لتونس في الدقيقة (90+3).

وخيب “نسور قرطاج” أمال الجماهير التونسية، جراء هذه الهزيمة القاسية التي مني بها وهي الأسوأ في تاريخ مشاركاته الخمسة في كّأس العالم من ضمن 14 مباراة خاضها لحد الآن.

وكان يمكن للنتيجة أن تكون أثقل بكثير، لولا التدخلات الموفقة للحارس التونسي وتفنن مهاجمي المنتخب البلجيكي في تضييع الفرص، مقابل وجه جد باهت لرجال المدرب نبيل معلول الذي ظهروا تائهين فوق أرضية الميدان ولعبوا دون روح.

المنتخب البلجيكي الذي لم ينهزم منذ عامين والتي سجل خلالها 16 انتصارا و6 تعادلات، واصل دك حصون منافسيه، وكان ضحيته هذه المرة المنتخب التونسي والذي أعاده إلى الديار أسوة ببقية المنتخبات العربية الثلاثة الأخرى التي أقصيت تباعا من الجولة الثانية، وكأني بها توافقت وأجمعت على ترك المونديال لأهله.

ولعبت المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في مونديال روسيا إلى غاية الآن، 8 مباريات انهزمت في جميعها، وتلقت شباكها 19 هدفا وسجلت 4 أهداف فقط.