مصر تُزاحم الجزائر في خَليفة ماجر !!

كشفت مصادر إعلامية مصرية، اليوم السبت، أن مسؤولي الاتحاد المصري في مفاوضات مع المدرب الحالي لمنتخب المغرب هيرفي رينارد.وكذلك المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش من أجل تعويض هيكتور كوبرالمدير الفني للفراعنة والذي بات على مشارف الإقالة.

وحسب ذات المصدر فإن الإتحاد المصري سيواجه نظيره الجزائري الذي يرى وضع الثنائي المذكور سالفاً لخلافة رابح ماجر.

يذكر أن أعضاء المكتب الفدرالي للفاف إتفقوا على إقالة رابح ماجر من منصبه على رأس الخضر قبل إجتماع الغد.