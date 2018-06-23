إتفاق دول الأوبك وخارجها للعودة لتطبيق إتفاق ديسمبر 2016 بفيينا وتخفيض إنتاج النفط

إتفق دول الأوبك وخارجها، اليوم السبت، على العودة لتطبيق إتفاق ديسمبر 2016 بفيينا، والذي ينص على تخفيض إنتاج النفط بـ 1.8 مليون برميل يوميا.وستلتزم دول الأوبك وخارجها ووفقا لهذا الاتفاق بتخفيض 1.2 مليون برميل يوميا و600 ألف برميل.

والإلتزام بنسبة 100 بالمئة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها.

وكانت دول الأوبك إلتزمت بتخفيض نسبة 152 بالمائة عوض 100 بالمائة خلال شهر ماي 2018.

وتعاني كل من ليبيا، فنزويلا، أنغولا، العراق، من تراجع في الإنتاج وصعوبة في العودة إلى حصصها كاملة.