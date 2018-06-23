بيان عاجل من السعودية يرد على قناتي "الجزيرة " و"بين سبورت"

أعلنت المملكة العربية السعودية، رفضها لاتهامات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي استندت "لادعاءات كاذبة مصدرها قناة الجزيرة القطرية"، زعمت أن قناة "بي أوت كيو" تتخذ من المملكة مقرا لها، بحسب بيان بثته وكالة الأنباء السعودية.

وأدان البيان الصادر عن وزارة الإعلام السعودية الاتهامات غير المسؤولة التي وردت في بيان صحفيٍّ صادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بهذا الشأن، مؤكدا أنه عار عن الصحة جملة وتفصيلا.

وأوضح البيان، أن وزارة الإعلام تدرك أن أجهزة الاستقبال الخاصة بـ (بي أوت كيو) متاحة في عديد من الدول، بما في ذلك قطر وشرقي أوروبا، كما أن بيان الاتحاد الأوروبي غير المسؤول، يتنافى مع ما يحدث في السعودية، التي كافحت وما تزال تكافح من خلال وزارة التجارة والاستثمار، جميع أنشطة (بي أوت كيو) في البلاد دون هوادة.

وأكد البيان، أن وزارة التجارة والاستثمار السعودية قامت بمصادرة الآلاف من أجهزة الاستقبال التي يمكن استخدامها في انتهاك حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، ما يؤكد أن الحكومة السعودية ملتزمة، وستظل كذلك، بحماية حقوق الملكية الفكرية داخل البلاد.

وكشفت وزارة الإعلام السعودية، أنها أحيطت علما بأن (بي إن سبورت)ـ وهي شركة تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية ـ هي مصدر هذا الادعاء الكاذب الذي أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.