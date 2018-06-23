إنهاء مهام رابح ماجر .. والإعلان رسميا عن إقالته غدا

كما كان منتظرا، كانت مسألة إقالة الناخب الوطني رابح ماجر من منصبه أهم نقطة درسها أعضاء المكتب الفيدرالي خلال الإجتماع التنسيقي فيما بينهم الذي عقد اليوم السبت .

وحسب عدة مصادر، فإن ماجر سيخيّر بين خيارين، إما الاستقالة مقابل حصوله على أجرتين شهريتين كتعويض وإما اقالته مباشرة دون أي تعويض بعد أن وجد أعضاء المكتب الفيدرالي ثغرة قانونية في عقد ماجر.

ومن المنتظر أن تعلن “الفاف” رسميا إقالة ماجر من منصبه كمدرب للمنتخب الوطني، خلال اجتماع المكتب الفيدرالي غدا الأحد.