نقل أزيد من 40 طفلا إلى مستشفى الأغواط جراء تناولهم دلاع فاسد!

استقبلت مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى احميدة بن عجيلة بمدينة الاغواط، 40 حالة تسمم غذائي جماعي، راح ضحيتها اطفال في سن الزهور، جراء تناولهم مادة الدلاع الفاسد.

وكشفت مصادر طبية مطلعة أن معدل عمر الضحايا مابين 3 و8 سنوات، حيث ظهرت على المصابين أعراض القيء وآلام حادة في البطن مع ارتفاع في درجة الحرارة، مما عجل بتحويلهم على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، أين تلقوا التدابير العلاجية اللازمة واخضاعهم الى عملية غسيل البطن، حيث غادر 39 منهم المستشفى، بينما أبقي على حالة واحدة فقط، تعود الى رضيع يبلغ من العمر شهرين ونصف، عقب تأثره بحليب والدته التي تناولت الدلاع الفاسد.

كما سجلت بلدية حاسي الدلاعة جنوب شرق الولاية بعض حالات التسمم الغذائي الناجمة كذلك عن تناول الدلاع والبطيخ الفاسد، وارجعت المصادر ذاتها ان الوضع يعود الى تسويق هذه المادة تحت اشعة الشمس ما بات يتطلب تكثيف أليات الرقابة و توسيع الحملات التحسيسية تفاديا لوقوع ما لايحمد عقباه.