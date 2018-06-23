إعلاميان تونسيان:" قراءة المنتخب للفاتحة تسببت في الخروج من المونديال "

توجه الإعلاميان التونسيان محمد بوغلاب ومختار الخلفاوي بالانتقاد اللاذع للمنتخب التونسي ومدربه نبيل معلول لقراءتهم سورة الفاتحة والدعاء لحظات قبل بداية المباراة التي جمعتهم مع منتخب إنجلترا.

خلال حضوره في برنامج “ماتينال”، على موجات إذاعة شمس أف أم التونسية، اعتبر المعلق التونسي مختار الخلفاوي ما قام به المنتخب بالتركيز على قراءة القرآن والصلاة على النبي دون التحضير الجيد للقاء من “البدع والشعوذة والخزعبلات”.

وبدوره أرجع المعلق بوغلاب هزيمة المنتخب إلى تديّن مدربه نبيل معلول ومواظبته على الصّلاة وقيامه بالدعاء وقراءة القرآن، سواء خلال الحصص التدريبية أو أثناء المباريات.

وقال”بوغلاب” في مقال له متحدّثا عن المنتخب والمدرّب نبيل معلول “مدرب قضى جل المباراة وهو يقرأ القرأن، وكأن الترشح يمر عبر جامع الزيتونة أو الأزهر الشريف”، وتابع موبخا معلول “حجرات الملابس وملاعب روسيا ليست مساجد تتلى فيها آيات بينات من الذكر الحكيم.. التدريب والتحضير الجيد هو الأهم.”.