11 إرهابيا يسلمون أنفسهم للجيش بتمنراست في وقت وجيز

الحصيلة تؤكد مدى عزم وإصرار القوت على الحفاظ على أمن البلاد وحماية الحدود الوطنية

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي الهادفة لاستتباب الأمن والسكينة عبر كافة ربوع البلاد، سّلم ثلاثة (03) إرهابيين أنفسهم، صباح اليوم 23 جوان 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة".

وبحسب البيان فإن الأمر يتعلق بكل من:

1- "غدير عمر طارق"، المدعو"أبو علي"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014.

2- "مسوس ميلود"، المدعو"أبو سعيد"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015.

3- "غربي بلقاسم"، المدعو"أبو فاطمة الزهراء"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015.

وأشار البيان إلى أن العملية مكنت أيضا من استرجاع ثلاثة (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وتسعة (09) مخازن ذخيرة مملوءة.

وبحسب البيان فإن حصيلة الارهابيين الذين سلموا أنفسهم بهذه الناحية، منذ بداية شهر جوان الجاري، ترتفع إلى (11) ارهابي واسترجاع (11) سلاح ناري وكمية من الذخيرة.

وخلص البيان إلى أن هذه النتائج المحققة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد، تؤكد على مدى عزم وإصرار قواتنا على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية حدودنا الوطنية