"العهدة الخامسة إهانة للأمة"

انتقد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الدعوات الأخيرة لأحزاب السلطة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، مطالبا جميع الوطنيين إلى البقاء في حالة تأهب لمواجهة هذا القرار الذي وصفه بـ"الاستفزازي".

وقال الحزب في بيان له اليوم السبت عقب الاجتماع الشهري لأمانته الوطنية " التوسّلات السخيفة التي وجهّها أذناب النظام إلى رئيس مقعد تطالبه بانتهاك الدستور مجددا بترشيح نفسه لعهدة أخرى، أهانت الأمة بأكملها في نظر الرأي العام الدولي".

وأضاف "الأرسيدي" أنه يدعو "جميع الوطنيين إلى البقاء في حالة تأهب ويقظة لمواجهة قرار استفزازي جديد مهين للبلد".

من جهة أخرى هاجم الحزب تهديد وزير العمل بالانسحاب من المكتب الدولي للعمل الذي وجه انتقادات لاذعة حول المضايقات التي تتعرض لها النقابات المستقلة في الجزائرـ التي تعاني، من شتى أنواع الضغوط والمساومة -حسب البيان-.

وتابع البيان "مع القمع الوحشي للحركات الاجتماعية، مثل تعبئة الأطباء المقيمين وملاحقة المدوّنين التي بلغت ذروتها بالحكم على مرزوق تواتي بعقوبة السجن، تكتمل صورة الإحكام المضروب على الساحة الوطنية".

كما اعتبر الحزب أن البلاد لم يعد لها صوت دبلوماسي، منتقدا التراشق في التصريحات بين المسؤولين الجزائريين والمغاربة.