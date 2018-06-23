قطع الأنترنت بسبب “الباك” في الجزائر يصل للكيان الصهيوني !!

تطرقت صحيفة صهيونية في أحد مقالاتها إلى موضوع قطع خدمات الأنترنت قبل ساعة من انطلاق امتحانات البكالوريا في الجزائر.

وجاء في مقال الصحيفة الصهيونية الذي حمل عنوان “الجزائر تحارب التسريبات في امتحانات البكالوريا”، أنه تم حظر الأنترنت كل ساعة من بداية الاختبار، وذلك بعد حدوث تسريبات عام 2016. مضيفا إلى أنه تم وضع أجهزة الكشف عن المعادن عند مدخل كل قاعات الامتحان لمنع إدخال الأجهزة الإلكترونية.

ونقلت الصحيفة تصريحات وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، التي خصت بها قناة “النهار”، حيث قالت بإنه سيتم قطع الأنترنت وذلك لمنع المترشحين من تسريب مواضيع امتحانات البكالوريا عبر مواقع التواصل الإجتماعي على غرار “فايسبوك”.

بالإضافة إلى منع المترشحين والمؤطرين من إدخال الأجهزة الإلكترونية إلى قاعات الامتحانات، مشيرة إلى أنه تم تركيب أجهزة كشف عن المعادن.