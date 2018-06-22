نحو تعميم التجربة الجزائرية

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعميم تجربة الجزائر في مرافقة فرق من الحماية المدنية للحجيج على جميع بعثات الحج لباقي الدول العربية والإسلامية. ولاحظت مديرية الدفاع المدني السعودي أن فرق الحماية الجزائرية التي شرعت في مرافقة الحجيج، منذ سنة 2008 بأمر من الرئيس بوتفليقة، ساهمت بشكل كبير في تفادي الكثير من المشاكل والأخطار. ولوضع المساعي السعودية قيد التنفيذ أوفدت الرياض مدير دفاعها المدني إلى الجزائر، حيث سيشارك اليوم في ملتقى حول الموضوع تنظمه الحماية المدنية الجزائرية.

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