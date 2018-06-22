مجمع فولكس فاجن يختار “سيات” لتطوير مشاريعه في شمال افريقيا

اختار العملاق الألماني لصناعة السيارات فولكس فاجن علامة سيات لتطوير مشاريعه في شمال إفريقيا، وهذا بعد النجاح الكبير الذي حققته العلامة في الأسواق الإفريقية في مقدمتها الجزائر التي تحتل المركز الرابع عالميا في تسويق سيارات سيات، ونشر مجمع فولكس فاجن بيانا رسميا استلمت الشروق نسخة منه، أوضح من خلاله تطوير العلامات التابعة له، حيث ستشرع العلامة الألمانية في ربط العديد من الاتفاقيات مع العديد من الفاعلين في صناعة وتركيب السيارات بما يتوافق مع استراتيجية مجمع فولكس فاجن الذي يحتل حاليا الرقم واحد في العالم من حيث تصنيع وتسويق السيارات.

وفي هذا الإطار، شكر مدير علامة سيات السيد لوكا دو ميو مجمع فولكس فاجن على اختيار علامة سيات لقيادة وتطوير مشاريعه في شمال إفريقيا في مقدمتها الجزائر التي حققت نجاحا كبيرا في مجال تركيب السيارات بتدشينها لمصنع غليزان الذي سيتحول إلى قبلة لتركيب السيارات وتصنيع قطع الغيار وتصديرها نحو البلدان المجاورة.

وتجدر الإشارة أن مجمع فولكس فاجن أشاد في بيانه بمجمع سوفاك الوكيل الحصري لتركيب وتسويق العلامات التابعة له، وأكد أن مصنع غليزان الذي عرف نجاحا كبيرا في تركيب العديد من أنواع السيارات التابعة لعلامة فولكس فاجن وبمقاييس عالمية، يعتبر من أهم المشاريع التي يعمل عليها العملاق العالمي لتعزيز مكانته في افريقيا.