جمعية أوروبية تنشر أسماء 34 ألف حراق غريق بينهم جزائريين

نشرت الجمعية الأوروبية ضد وفيات اللاجئين والتي مقرها هولاندا قائمة بـ 34361 حالة وفاة من اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا.وضمت القائمة اسماء جزائريين، ليبيين، تونسيين، سوريين، وافارقة، مصريون وسودنيون ،وعراقيون أيضا ماتو في طريقهم الى أوروبيا عبر البحر المتوسط.

وتبين القائمة مكان انطلاق الحراڤة والشواطئ التي ابحروا منها باتجاه أوروبا.

حيث ذكرت من الجزائر شواطئ بني صاف ووهران، أولاد بوغانم بمستغانم، تنس بالشلف، زرالدة بالعاصمة، وغيرها من الشواطئ الجزائرية.

وذكرت القائمة تاريخ الوفاة والمكان الذي عثر به على جثة الحراڤ.

ووقفت القائمة التي تضم أكثر من 34 ألف مهاجر بالإسم والجنسية ومكان الوفاة وأسبابها.

و تعتبر القائمة سابقة هي الأولى من نوعها، يمكن أن تساعد الكثير من العائلات على التعرف على مصير أبنائها.



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