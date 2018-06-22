فيديو...البويرة: تلاميذ يعتدون على أستاذ منعهم من الغش في إمتحان البكالوريا

فتحت مصالح أمن دائرة بئر أغبالوا 35 كلم غرب مقر ولاية البويرة، اليوم، تحقيقا لتحديد وتوقيف المعتدين على أستاذ مكلف بالحراسة في شهادة البكالوريا.

وحسب ما حصلت عليه "الخبر" فإن الضحية الأستاذ المدعو " ل.ج" قد تعرض إلى اعتداء تسبب له بجروح على مستوى الرأس أستدعى نقله إلى الاستعجالات على مستوى العيادة العمومية للصحة الجوارية، وبعد حصوله على شهادة تثبت العجز تقدم إلى مركز الشرطة أين قيد شكوى ضد أشخاص اعتدوا عليه.

من جهتها استدعت مصالح الشرطة تلميذين يشتبه فيهما بالاعتداء على الأستاذ، لأنهما أقصيا من طرفه في شهادة البكالوريا الموسم المنصرم بإقليم بلدية الروراوة.