تراجع أسعار الذهب بعد وصولها لأعلى مستوى في العام

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع اتجاه المستثمرين لبيع الأخير لجني الأرباح، بعد أن ارتفع في آخر جلسة إلى أعلى مستوى في السنة، لكن الأسعار تظل تتلقى الدعم من الطلب على الملاذ الآمن مع استمرار التوتر بشأن اختبارات كوريا الشمالية النووية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.3 من المئة إلى 1332.40دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر المنصرم.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة بـ 0.4 من المئة إلى 1335.10 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن الأخرى، استقرت الفضة عند 17.88 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين بـ 0.8 من المئة إلى 998.85 دولار للأوقية.

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