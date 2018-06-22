المغرب ينفي الترشح لإستضافة المونديال رفقة الجزائر

نفى الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بشكل قاطع، ما راج حول إمكانية التنظيم المشترك لـ”مونديال 2030″.

وفي هذا السياق، أكد الخلفي عقب المجلس الحكومي يوم الخميس ، أن هذه الأخبار “لا أساس لها من الصحة، وأنه لا حديث حتى في البيت الحكومي عن تنظيم كأس العالم بشكل مشترك مع أي دولة كانت”.

وقال الخلفي إن “الموضوع المرتبط بتنظيم كأس العالم بشكل مشترك لم تتم مدارسته في مجلس الحكومة”، دون أن يقدم معطيات أخرى في هذا الشأن.

وكان السفير المغربي في الجزائر أكد، في تصريح للتلفزيون الجزائري، أن المغرب تلقى باعتزاز كبير الموقف الجزائري النبيل بالتصويت لصالح الترشح المغربي لتنظيم كأس العالم 2026.

وأوضح الدبلوماسي المغربي أن الملك محمدا السادس عبّر في رسالة إلى الرئيس بوتفليقة عن صادق الشكر والامتنان لتصويت بلاده لصالح الملف المغربي.

يُذكر أن تعليمات ملكية دعت وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، إلى تقديم المغرب لترشحه لاحتضان مونديال 2030

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