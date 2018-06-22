تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بالبليدة

دمّرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس قنبلتين تقليديتي الصنع قرب بلدية بوقرة، ولاية البليدة، بحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

من جهة أخرى تمكن حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني من إحباط 5 محاولات هجرة غير شرعية لـ (73) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بعنابة، في حين تم توقيف 28 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان.

كما تمكن حراس الحدود بتلمسان من حجز كمية كبيرة من الكيف المعالج، تقدر بقنطارين 18 كيلوغرام، فيما تم ضبط 14466 وحدة من مختلف المشروبات بكل من تلمسانوورقلة، حسب ذات المصدر.