المديرية العامة للأمن الوطني توضح بخصوص سائقها المتورط في قضية الكوكايين

نفت المديرية العامة الأمن الوطني أن يكون السائق الشخصي للواء عبد الغني الهامل، قد تورط في قضية "تهريب الكوكايين" المعروفة، ففي بيان توضيحي جاء فيه " تبعا للمقال الصحفي المتداول عبر بعض الصحف والمواقع الالكترونية، بخصوص اشتباه أحد سواق المديرية العامة للأمن الوطني في قضية، تدعو مديرية الادارة العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، متصفحي الجرائد ومستعملي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تفادي تداول الأخبار والمعلومات المغلوطة التي لا تمت بصلة إلى الوقائع.

كما توضح مديرية الادارة العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن المشتبه فيه سائق تابع لمصالح حظيرة السيارات للمديرية العامة للأمن الوطني كغيره من مئات مستخدمي العتاد السيار، وليس بالسائق الشخصي للسيد اللواء المدير العام للأمن الوطني وهذا إفتراء صارخ كما روج له وهو معلومة مغلوطة نفندها تفنيدا قاطعا وهذه إشاعات مصدرها أشخاص لها أغراض معينة هدفها البلبلة بدل ترك هيئة القضاء الموقرة تأدية مهامها وفقا للقانون.

وتفيد بأن المعني، تصرفه انفرادي ومعزول لا يمت ولا يلزم بتاتا إدارته ومؤسسة الأمن الوطني.

كما تهيب مديرية الادارة العامة للمديرية العامة للأمن الوطني إلى ضرورة التأكد من المعلومات والأخبار المتداولة عن طريق المصادر الرسمية، لتجنب كل ما من شأنه إثارة الرأي العام بمعلومات وأخبار مغالطة.