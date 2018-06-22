بدوي: سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بالمتضررين من الاضطرابات الجوية بتبسة

كشف وزير الداخلية و الجماعات المحلية، نور الدين بدوي اليوم الجمعة عن تكليفه المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، طاهر مليزي، للقيام بزيارة تفقدية إلى بلدية الشريعة بولاية تبسة، والوقوف على الأضرار التي أحدثتها الاضطرابات الجوية يوم الخميس الماضي.

وبهذا الصدد قال بدوي أن طاهر مليزي وقف على حجم الأضرار و الخسائر التي خلفتها الاضطرابات الجوية بتبسة. مشيرا إلى أنه تم معاينة الاضرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطات المحلية قصد إصلاح المنشات القاعدية المتصررة في اقرب الآجال.

كلّفت صبيحة اليوم الجمعة 22 جوان المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، السيد طاهر مليزي، للقيام بزيارة تفقدية إلى بلدية #الشريعة بولاية #تبسة للوقوف على الأضرار التي أحدثتها الاضطرابات الجوية يوم الخميس الماضي (14جوان2018).

— Nouredine