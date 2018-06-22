مارادونا يبكي بعد خسارة الأرجنتين في كأس العالم

أجهش الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندوا مارادونا، بالبكاء بعد الهزيمة "المذلة" التي تلقاها المنتخب الارجنتيني أمام نظيره الكرواتي 0-3، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، في كأس العالم روسيا 2018.

وأصبح وضع المنتخب الأرجنتيني صعبًا في ظل حصوله على نقطة واحدة من مباراتين، بينما تأهلت كرواتيا إلى الدور المقبل، بعدما جمعت 6 نقاط من مباراتين.

وظهر الأسطورة الأرجنتينة دييغو أرماند مارادونا باكيا عقب المباراة، بعد شبه انعدام حظوظ بلاده في التأهل للدور المقبل من مسابقة كأس العالم.

وأصبحت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي الذي كان الحاضر الغائب في لقاء الخميس، بعد أن فوت أيضا فرصة الفوز على إيسلندا بإهداره ركلة جزاء، مهددة بانتهاء مشوارها عند الدور الأول للمرة الأولى منذ 2002.