الماريغوانا قانونية في كندا بدءًا من 17 أكتوبر

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إنّ "الماريغوانا ستكون قانونية في جميع أرجاء البلاد بدءًا من 17 أكتوبر المقبل"، حسب ما أفادت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، اليوم الخميس. وأضاف أنّ تلك الخطوة من شأنها "خلق سوق للماريغونا بعيدًا عن أسواق الجريمة المنظمة ومن أجل حماية الشباب".

والثلاثاء الماضي، أقر مجلس الشيوخ الكندي بأغلبية أعضائه، مشروع قانون تقنين الماريغوانا، لتكون بذلك كندا ثاني دولة في العالم تسمح بتداول وبيع الماريغوانا بشكل قانوني بعد الأوروغواي. وأوضح ترودو بالقول: "نأمل أن تبدأ عملية بيع سلسلة للماريغوانا، تديرها المقاطعات والأقاليم المختلفة بدءًا من 17 أكتوبر المقبل". كما أشار إلى أن تقنين الماريغوانا سيجعل السوق القانوني "يحل محل سوق الجريمة المنظم بشكل كامل خلال الشهور والسنوات المقبلة".

يشار أنّ التشريع، الذي مرره مجلس الشيوخ الكندي، منح المقاطعات العشرة في كندا، و3 أقاليم شمالية مدة مؤقتة تمتد بين 8 إلى 12 أسبوعا للاستعداد للمبيعات الفعلية للماريغوانا.

وفي هذا الشأن، لفت ترودو أن "المقاطعات الكندية طلبت مزيدا من الوقت لتطبيق القانون"، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 17 أسبوعا على تمريره.