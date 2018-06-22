الإنتر يرصد 30 مليون أورو لِإنتداب براهيمي

تستعدّ إدارة نادي الإنتر الإيطالي لِتقديم مبلغ ماليّ يترواح ما بين 25 و30 مليون أورو، نظير انتداب اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي هذه الصائفة.

ويُمكن لإدارة نادي الإنتر التقدّم إلى نظيرتها من فريق بورتو البرتغالي بِهذا المبلغ في الأيّام القليلة المقبلة، تقول مجلة “فرانس فوتبال” في أحدث تقرير لها بِهذا الشأن.

ويرتبط متوسط الميدان ياسين براهيمي (28 سنة) مع نادي بورتو بِعقد، تنقضي مدّته صيف 2019.

وكان الإنتر قد تموقع رابعا في جدول ترتيب بطولة إيطاليا موسم 2017-2018، وعليه سيُشارك في منافسة رابطة أبطال أوروبا نسخة 2018-2019.

في سياق ذي صلة، كانت تقارير صحفية برتغالية قد ذكرت الخميس الماضي، أن إدارة نادي ولفرهامبتون الصاعد مُؤخّرا إلى بطولة إنجلترا للقسم الأوّل، أبدت استعدادها لِتقديم مبلغ 30 مليون أورو، من أجل انتداب براهيمي هذ الصائفة. وأضافت أن التقني سيرجيو كونسيساو مدرب فريق بورتو غير مُتحمّس لِتسريح نجم “الخضر”، حيث يُعوّل عليه في استحقاق 2018-2019.

للإشارة، فإن مسؤولي فريق إيفرتون الإنجليزي عرضوا صيف 2016 مبلغ 40 مليون أورو، للإستفادة من خدمات ياسين براهيمي. ولكن إدارة نادي بورتو اشترطت استلام مبلغ 60 مليون أورو، نظير تسريح الدولي الجزائري.