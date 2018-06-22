سبع سنوات سجنا للمدون مرزوق تواتي

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بجاية حكما بسبع سنوات سجنا نافذا في حق المدون مرزوق تواتي المحكوم عليه بمحكمة الاستئناف بعد أن أدين في المحكمة الابتدائية بـ 10 سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة بقيمة 50000 دج.

وحسب رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، فقد جرت المحاكمة في "ظروف جيدة" حيث شهدت تجند هيئة الدفاع التي يقودها محامون على غرار الأستاذين مقران آيت العربي و جمال بن يوب.

وخلال مرافعته، أصدر وكيل الجمهورية على غرار المحاكمة الأولى حكما بالسجن المؤبد غير أن هيئة الدفاع طالبت بشدة ضرورة الإفراج عن المتهم. وقبل و أثناء المحاكمة، اجتمع العشرات من الأشخاص أمام مجلس القضاء للمطالبة بالإفراج عن المدون مرزوق تواتي قبل أن يتم تفرقتهم من قبل مصالح الأمن.