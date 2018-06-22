نشرية تحذر من ارتفاع محسوس في درجات الحرارة يومي السبت والاحد

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من ارتفاع محسوس في درجات الحرار يومي السبت والأحد المقبلين.

وقال الديوان الوطني للارصاد الجوية في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن الحرارة ستصل إلى 34 درجة على المناطق الساحلية و 40 درجة في المناطق الداخلية، بينما يتوقع أن تتراوح ما بين 39 و46 درجة في المناطق الجنوبية.

وبهذا الصدد وحذرت ذات المصالح المواطنين من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، داعية إياهم إلى تجنب الخروج أوقات الذروة خاصة بالنسبة للمسنين والاطفال والمرضى.