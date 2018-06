ميسي محلّ سخرية وشفقة

بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مساء الخميس محلّ سخرية وشفقة، بعد اقتراب منتخب بلاده من توديع كأس العالم 2018 بِروسيا مُبكّرا.

وخسرت الأرجنتين بِنتيجة “مُذلّة” (0-3) أمام منتخب كرواتيا مساء الخميس، لِيَرهن “التانغو” حظوظه في التأهّل إلى محطّة ثمن النهائي، قبل جولة من إسدال ستار دور المجموعات لِمونديال 2018، وقد يخرج من السباق بعد مواجهة زملاء ميسي لِمنتخب نيجيريا الثلاثاء المقبل.

ونشر مُغرّد في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صور شريط فيديو مُركّب، تُظهر ليونيل ميسي يُغادر أرضية الملعب، في تلميح إلى الإقصاء، بينما انخرط “غريمه” كريستيانو رونالدو في عاصفة من الضحك والسخرية.

ونشر آخر صورة لِقائد منتخب الأرجنتين يحمل جديا، في إشارة إلى النشاط الجديد للاعب ميسي، وكأن نجم “البارصا” لم يعد جديرا بِمُمارسة كرة القدم، وسيتحوّل إلى تربية الماشية.







وطلب ثالث بِمدّه بِمعلومات عن ميسي، بعد غيابه عن البيت واختفاء أثره، ما يعكس أن “البرغوث” كان ظلّا لِنفسه في مونديال روسيا لِحدّ الآن.

وأدرج آخر صورة لإبن روساريو وهو يبكي، وقد التقطت في نهائي كأس أمريكا الجنوبية 2015، حينما بلغت الأرجنتين المباراة الختامية وفشلت في إحراز اللقب.

Messi should have just stayed retired ??? pic.twitter.com/rTUQ0lafUJ