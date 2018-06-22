إلغاء المادة 6 من قانون المالية التكميلي جاء لحماية القدرة الشرائية للمواطن

أكد رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, توفيق طورش، أن اقتراح اللجنة إلغاء المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2018 والتي تنص على إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لمركبي السيارات، جاء حرصا على حماية القدرة الشرائية للمواطن.

وقال طورش في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: “اقترحت اللجنة بأغلبية أعضائها وبمختلف تياراتها السياسية إسقاط المادة 6 من مشروع القانون لما لها من أثر حتمي على القدرة الشرائية للمواطنين” مشيرا إلى أن الكلمة الأخيرة تبقى للمجلس الذي

سيصوت على مشروع القانون يوم 25 يونيو الجاري .

ونفى طورش أن يكون اقتراح اللجنة جاء استجابة لضغوط من مركبي السيارات مذكرا بأن الرسم على القيمة المضافة لا يتحمله المنتج الذي يسترجعه من المستهلك. و بهذا فان المستهلك وبالتالي المواطن سيكون المتضرر الوحيد من إضافة 19 بالمائة إلى كلفة السيارات.

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