زيارة ملكية بريطانية “غير مسبوقة لفلسطين

سيصبح الأمير وليام، يوم الإثنين المقبل، أول عضو بالعائلة المالكة في بريطانيا يقوم بزيارة رسمية للأراضي الفلسطينية بعد 70 عاما من انسحاب القوات البريطانية من الأراضي الفلسطينية.

وسيقوم وليام الذي يبلغ 36 عاما حفيد الملكة إليزابيث والثاني في ترتيب ولاية العرش بالزيارة التي تستمر ثلاثة أيام .

وتأتي زيارة وليام بناء على طلب الحكومة البريطانية، وكانت السياسة البريطانية قبل الآن تقوم على عدم القيام بزيارة ملكية رسمية إلى أن يحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.